FİLENİN SULTANLARI FİNALİ KAÇIRDI
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Milli takım, üçüncülük için yarın TSİ 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, TSİ 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Mario Bernaola (İspanya)
Sırbistan: Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic (Bragojevic)
Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar Bracceschi, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Bahar Guidetti Toksoy, Simge Şebnem Aköz)
Setler: 25-17, 25-12, 25-21
Süre: 78 dakika (28, 22, 28)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:42
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SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Toplam 2
Yorum
sönmez Mevlam Yardımcın Olsun Allah Her şeye Kadirdir Dualarımız Seninle Kardeşim
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SERİ SONU FENER
Toplam 26
Yorum
FBLİ NASIL BOZULDU ACABA BİR YORUMLASANIZA AMA SİZ BASIN DEĞİL TARAFCI REZİL BASINSINIZ,YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ BASINA, BİRAZ YÜZÜNÜZ KIZARSIN
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İşte Karabük’ün yeni hocası
Toplam 2
Yorum
can hakemler 2 penaltı daha verseydi takımı tanımaya gerek kalmazdı değilmi?ah hakemler ah
FİLENİN SULTANLARI FİNALİ KAÇIRDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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