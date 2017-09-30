 FİLENİN SULTANLARI FİNALİ KAÇIRDI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    FİLENİN SULTANLARI FİNALİ KAÇIRDI

    FİLENİN SULTANLARI FİNALİ KAÇIRDI

    2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

    Milli takım, üçüncülük için yarın TSİ 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, TSİ 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.

    Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena

    Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Mario Bernaola (İspanya)

    Sırbistan: Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic (Bragojevic)

    Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar Bracceschi, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Bahar Guidetti Toksoy, Simge Şebnem Aköz)

    Setler: 25-17, 25-12, 25-21

    Süre: 78 dakika (28, 22, 28)

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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