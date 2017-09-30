 Filede derbi heyecanı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı

    Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek.

    Ligin ilk haftasında Arkas Spor'a 3-0 mağlup olan , Beşiktaş'ı aynı skorla yenen 'yi ağırlayacak.

    Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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