Filede derbi heyecanı
Voleybolda Efeler Ligi'nin 2. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk haftasında Arkas Spor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı aynı skorla yenen Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:22
-
GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
-
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
-
YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
Filede derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.