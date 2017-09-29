 Lloyd’un yerine Tomkom – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Lloyd’un yerine Tomkom

    Lloyd’un yerine Tomkom
    FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör Carli Lloyd'un milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu oyuncunun yerine geçen sezon sarı- lacivertli formayı giyen 32 yaşındaki Koreli pasör Nootsara Tomkom ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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