Lloyd’un yerine Tomkom

FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör Carli Lloyd'un milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu oyuncunun yerine geçen sezon sarı- lacivertli formayı giyen 32 yaşındaki Koreli pasör Nootsara Tomkom ile yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.