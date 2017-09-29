 FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

    FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

    Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.

    Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Ayrıntılar birazdan...

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:12
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