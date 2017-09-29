FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:12
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 32
Yorum
somalı mantık: zararın neresinden dönersen kardır. Gol makinası sandılar, çamaşır makinası çıktı :), bit pazarına nur yağmaz, biz onu biliyoruz. :)
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Başkan, Twitter'ını dondurdu!
Toplam 10
Yorum
K.maraş 61 Büyük Başkan acil olarak Bilic veya Ertuğrul Sağlam hocayı getir.arkana yaslan Başkanlığın keyfini çıkar
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 18
Yorum
K.maraş 61 Sayın Başkanım seni seviyoruz. Ersun hocam da iyihoca ama kafası karışık TS faydası olmaz sizide bitirmeden gönderip geleceğe bakmalıyız.
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