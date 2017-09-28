SULTANLAR TARİH YAZIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Azerbaycan’daki Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’yı yıktı, çeyrek finale adını yazdırdı
Azerbeycan'da yapılan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün Türkiye rüzgarı vardı. A Milli Takımımız, playoff maçında Polonya'ya şans tanımadı, çeyrek finale adını yazdırdı. Rakibine karşı müsabakaya üstün başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, 25-22, 27- 25, 18-25 ve 25-23 setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı. Son 8'e adını yazdıran milliler, yarı finale giden yolda yarın Rusya ile karşılaşacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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