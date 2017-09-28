SULTANLAR TARİH YAZIYOR

Azerbeycan'da yapılan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün Türkiye rüzgarı vardı. A Milli Takımımız, playoff maçında Polonya'ya şans tanımadı, çeyrek finale adını yazdırdı. Rakibine karşı müsabakaya üstün başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, 25-22, 27- 25, 18-25 ve 25-23 setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı. Son 8'e adını yazdıran milliler, yarı finale giden yolda yarın Rusya ile karşılaşacak.