 SULTANLAR TARİH YAZIYOR – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    SULTANLAR TARİH YAZIYOR

    SULTANLAR TARİH YAZIYOR

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Azerbaycan’daki Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’yı yıktı, çeyrek finale adını yazdırdı

    Azerbeycan'da yapılan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün Türkiye rüzgarı vardı. A Milli Takımımız, playoff maçında Polonya'ya şans tanımadı, çeyrek finale adını yazdırdı. Rakibine karşı müsabakaya üstün başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, 25-22, 27- 25, 18-25 ve 25-23 setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı. Son 8'e adını yazdıran milliler, yarı finale giden yolda yarın Rusya ile karşılaşacak.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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