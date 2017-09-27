Haydi çeyrek final aşkına
Azerbeycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, play-off etabında bugün saat 17.00'de Polonya'yla kozlarını paylaşacak. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kritik karşılaşmayı kazanmamız halinde çeyrek finalde rakibimiz turnuvanın favorisi Rusya olacak. Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu bizim turnuvamız! Her maçta ve her sayı için acı çekmeyi seviyoruz. Şimdi çeyrek finale çıkmak için geçmemiz gereken Polonya maçı var ve bu maça odaklandık" ifadelerini kullandı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:31
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
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özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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