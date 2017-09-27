Haydi çeyrek final aşkına

Azerbeycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, play-off etabında bugün saat 17.00'de Polonya'yla kozlarını paylaşacak. TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kritik karşılaşmayı kazanmamız halinde çeyrek finalde rakibimiz turnuvanın favorisi Rusya olacak. Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu bizim turnuvamız! Her maçta ve her sayı için acı çekmeyi seviyoruz. Şimdi çeyrek finale çıkmak için geçmemiz gereken Polonya maçı var ve bu maça odaklandık" ifadelerini kullandı.