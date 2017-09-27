Filenin Sultanları çeyrek finalde

Avrupa Şampiyonası Finalleri Play-off etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-22, 27-25, 18-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Milliler çeyrek final maçında, 29 Eylül Cuma günü, Rusya ile karşılaşacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan Ulusal Jimnastik Salonu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek.