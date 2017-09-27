 Filenin Sultanları çeyrek finalde – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Filenin Sultanları çeyrek finalde

    Filenin Sultanları çeyrek finalde

    Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları Kadınlar EuroVolley 2017'de çeyrek finale yükseldi.

    Avrupa Şampiyonası Finalleri Play-off etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-22, 27-25, 18-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Milliler çeyrek final maçında, 29 Eylül Cuma günü, Rusya ile karşılaşacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan Ulusal Jimnastik Salonu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:57
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