Filenin Sultanları çeyrek finalde
Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları Kadınlar EuroVolley 2017'de çeyrek finale yükseldi.
Avrupa Şampiyonası Finalleri Play-off etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-22, 27-25, 18-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milliler çeyrek final maçında, 29 Eylül Cuma günü, Rusya ile karşılaşacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan Ulusal Jimnastik Salonu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:57
-
"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
-
İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
-
USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
Filenin Sultanları çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.