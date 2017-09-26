Filenin Sultanları Ukraynada tur atladı!

Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Bayan Voleybol Milli Takımı karşılaşmayı 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve Play-off oynamaya hak kazandı. Milliler Play-off etabında Polonya Milli Takımı ile karşılaşacak. Maç Bakü'deki Ulusal Jimnastik Salonu'nda 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.



Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar Play-off maçları yapacaklar. Play-off oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;



26 Eylül 2017

17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)

19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan



27 Eylül 2017

Polonya - Türkiye

Bulgaristan - Almanya