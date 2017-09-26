Filenin Sultanları Ukraynada tur atladı!
Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu’nda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden A Bayan Voleybol Milli Takımı, Play-off oynamaya hak kazandı.
Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Bayan Voleybol Milli Takımı karşılaşmayı 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve Play-off oynamaya hak kazandı. Milliler Play-off etabında Polonya Milli Takımı ile karşılaşacak. Maç Bakü'deki Ulusal Jimnastik Salonu'nda 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar Play-off maçları yapacaklar. Play-off oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;
26 Eylül 2017
17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)
19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan
27 Eylül 2017
Polonya - Türkiye
Bulgaristan - Almanya
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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