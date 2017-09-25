 Sultanlar’a son şans – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sultanlar’a son şans

    Sultanlar’a son şans

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Bulgaristan’a da 3-2 yenildi. Milliler bugün 19.30’da Ukrayna’yı yenerse play-off’a kalacak

    Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan'a 3-2 yenildi. Grupta 2 mağlubiyetle sonuncu durumdaki Sultanlar, bugün TRT Spor'dan 19.30'da yayınlanacak maçta Ukrayna'yı yenerse play-off'a hak kazanacak.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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