Filenin Sultanlar tur atladı
Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu’nda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden A Bayan Voleybol Milli Takımı, Play-off oynamaya hak kazandı.
Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar Play-off maçları yapacaklar. Play-off oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;
26 Eylül 2017
17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)
19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan
27 Eylül 2017
Polonya - Türkiye
Bulgaristan - Almanya
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:43
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
sam Peki ya tersi olursa tukurdugunu yalayacakmisin sen ya ostersuns ta kalmissin yada vardar ovasinda
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 4
Yorum
deniz antalya sn türklerin taraftarını hele hele beşiktaşın taraftarını ne kadar biliosun desibel rekoru kırılır merak etmeyın
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 2
Yorum
Potansiyel Cüneyt Hocayı MHK Fenerbahçe - BJK maçına veremezken, UEFA Haftanın maçına atama yapıyor. Umarım TFF bu konuyu ciddi bir şekilde ele alır.
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