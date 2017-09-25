 Filenin Sultanlar tur atladı – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Filenin Sultanlar tur atladı

    Filenin Sultanlar tur atladı

    Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu’nda Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden A Bayan Milli Takımı, Play-off oynamaya hak kazandı.

    Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki son maçını Ukrayna ile yapan A Bayan Milli Takımı karşılaşmayı 25-20, 25-19, 20-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak gruptan çıktı ve Play-off oynamaya hak kazandı. Milliler Play-off etabında Polonya Milli Takımı ile karşılaşacak. Maç Bakü'deki Ulusal Jimnastik Salonu'nda 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
    Grup maçlarından sonra Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Sırbistan gruplarında birinci olarak Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'ne doğrudan çıkan takımlar oldu. Gruplarında dördüncü olan Macaristan, Gürcistan, Belçika ve Ukrayna takımları ise şampiyonadan elendiler. Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar Play-off maçları yapacaklar. Play-off oynayacak takımlar ve maç programı şöyle;

    26 Eylül 2017
    17.00 (TSİ) Belarus - Çekya (Çek Cumhuriyeti)
    19.30 (TSİ) Hollanda - Hırvatistan

    27 Eylül 2017
    Polonya - Türkiye
    Bulgaristan - Almanya
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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