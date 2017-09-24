 SULTANLAR TATSIZ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    SULTANLAR TATSIZ

    SULTANLAR TATSIZ

    Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Şampiyonası’ndaki ilk maçında Rusya’ya 3-1 mağlup oldu. Sayılarda 80-74 üstün olan Sultanlar, 21 hata sayısı yapınca maçı kaybetti

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na tatsız başladı: 1-3. Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşan Sultanlar, sayılarda üstün olmalarına rağmen rakibine kendi hatalarıyla tam 21 sayı hediye edince yenilgiye mahkum oldu. 24-20'den sonra 3 kez set sayısını çeviren kadın voleybolcularımız ilk seti 25-23 kaybetti. İkinci seti 25-20 alan Sultanlar, 34 dakika süren üçüncü sette Slovak başhakem Mokry'nin kararlarıyla oyundan kopunca 25-23 kaybetti. Moralsiz çıktığı son seti 25-20 kaybeden Sultanların, bugünkü rakibi Bulgaristan.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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