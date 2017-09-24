 HALKBANK İYİ BAŞLADI – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    HALKBANK İYİ BAŞLADI

    HALKBANK İYİ BAŞLADI
    VOLEYBOL Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk maçında Halkbank, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 28-26, 25-21 ve 25-23 sonuçlandı. İlk hafta, bugün yapılacak 5 maçla tamamlanacak.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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