Filenin Sultanları sahne alıyor
A Milli Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün sahne alıyor. Filenin Sultanları, Bulgaristan ve Ukrayna'nın da bulunduğu C Grubu'nda ilk maçında Rusya ile karşılaşacak. 19.30'da başlayacak maç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Öte yandan Voleybol Efeler Ligi 2017 -2018 sezonu da bugün saat 14.00'te Halkbank ile İnegöl Bld. maçıyla start alacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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