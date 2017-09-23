 Filenin Sultanları sahne alıyor – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Filenin Sultanları sahne alıyor

    Filenin Sultanları sahne alıyor
    A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda bugün sahne alıyor. Filenin Sultanları, Bulgaristan ve Ukrayna'nın da bulunduğu C Grubu'nda ilk maçında Rusya ile karşılaşacak. 19.30'da başlayacak maç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Öte yandan Voleybol Efeler Ligi 2017 -2018 sezonu da bugün saat 14.00'te Halkbank ile İnegöl Bld. maçıyla start alacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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