Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Arai, Saga Şehri Spor Komisyonu Başkanı Tsutomu Matsunaga ve Japonya Büyükelçiliği Başkatibi Hidetaro Chokki ile Üstündağ'ı makamında ziyaret ederek, olimpiyatlar öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Japon temsilciler, TVF Başkent Salonu'nda incelemelerde bulunarak, Türk Milli Takımlarını Japonya'da kamp yapmaya davet ederek, Simonoseki, Saga ve Wakayama şehirlerindeki kamp tesisleri hakkında bilgi verdi.