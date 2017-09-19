 Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret

    Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret

    2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları organizasyon yetkililerinden Japonya Hükümet Sekreteri Yoichi Arai ve beraberindeki heyet, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyarete etti.

    TVF'den yapılan açıklamaya göre, Arai, Saga Şehri Spor Komisyonu Başkanı Tsutomu Matsunaga ve Japonya Büyükelçiliği Başkatibi Hidetaro Chokki ile Üstündağ'ı makamında ziyaret ederek, olimpiyatlar öncesi fikir alışverişinde bulundu.

    Japon temsilciler, TVF Başkent Salonu'nda incelemelerde bulunarak, Türk Milli Takımlarını Japonya'da kamp yapmaya davet ederek, Simonoseki, Saga ve Wakayama şehirlerindeki kamp tesisleri hakkında bilgi verdi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:40
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