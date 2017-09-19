Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları organizasyon yetkililerinden Japonya Hükümet Sekreteri Yoichi Arai ve beraberindeki heyet, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyarete etti.
TVF'den yapılan açıklamaya göre, Arai, Saga Şehri Spor Komisyonu Başkanı Tsutomu Matsunaga ve Japonya Büyükelçiliği Başkatibi Hidetaro Chokki ile Üstündağ'ı makamında ziyaret ederek, olimpiyatlar öncesi fikir alışverişinde bulundu.
Japon temsilciler, TVF Başkent Salonu'nda incelemelerde bulunarak, Türk Milli Takımlarını Japonya'da kamp yapmaya davet ederek, Simonoseki, Saga ve Wakayama şehirlerindeki kamp tesisleri hakkında bilgi verdi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:40
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
-
Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
-
Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
Japon temsilcilerden TVF'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.