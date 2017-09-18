Genç Sultanlar şampiyon

Genç Sultanlar, Slovenya'da tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı ev sahibi Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İlk seti 15-12 kazanarak 1-0 öne geçen Filenin Genç Sultanları, ikinci seti de 15-11 kazanmayı başardı. Üçüncü seti de 15-13 önde bitiren genç millilerimiz, çeyreği de 15-8 kazanıp Dünya Şampiyonu oldu. Üçüncüsü yapılan şampiyonada ilk altın madalyayı kazanan 23 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız, büyük sevinç yaşadı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, U23 Milli Voleybol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telgrafı gönderdi.

HANDE BALADIN 'MVP' SEÇİLDİ

Dünya Şampiyonu olan 23 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız'dan sporcularımız Hande Baladın ve Beyza Arıcı rüya takımda yer aldı. Şampiyonanın 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ve 'En İyi Köşe Smaçör' ödüllerini Hande Baladın,