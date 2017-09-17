Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ay-Yıldızlı ekibe tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, U23 Milli Voleybol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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