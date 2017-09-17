Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, U23 Milli Voleybol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.