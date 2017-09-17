Bakan Bak, milli voleybolcuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk Milli Takımı'nı kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şunları kaydetti:
"Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Slovenya'yı 4-0 yenerek 3. kez düzenlenen organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın bu önemli başarısı bizleri gururlandırdı. Türkiye bir kez daha voleybolda ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı. Genç sporcularımızın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine inancım tam. Başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum."
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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