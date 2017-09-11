Kampı galibiyetle kapadılar

2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan ve çalışmalarını yoğun olarak sürdüren A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın Antalya'da beş günlük kamp son erdi.



5 günlük kamp döneminde Sırbistan Milli Takımı ile 3 antrenman maçı yapan A Bayan Milli Takımı, bugün dört set üzerinden oynadığı son antrenman maçını 25-21, 25-21, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 4-0 kazandı. Milliler ilk antrenman maçından 3-1 kazanırken, ikinci antrenman maçından ise 3-1 kaybetmişti.



Filenin Sultanları Antalya'daki kampın bitişiyle İstanbul'a dönecek ve 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri için çalışmalarına burada devam edecek.



2017 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ

22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada C Grubu'nda yer alan A Milliler grupta Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek. Milli Takım, grup müsabakalarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.