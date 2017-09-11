 Kampı galibiyetle kapadılar – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Kampı galibiyetle kapadılar

    Kampı galibiyetle kapadılar

    A Milli Bayan Voleybol takımı Kartepe ve Almanya yaptığı çalışmalarından ardından Antalya'da 5 günlük bir hazırlık kampı gerçekleştirdi.

    2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan ve çalışmalarını yoğun olarak sürdüren A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın Antalya'da beş günlük kamp son erdi.

    5 günlük kamp döneminde Sırbistan Milli Takımı ile 3 antrenman maçı yapan A Bayan Milli Takımı, bugün dört set üzerinden oynadığı son antrenman maçını 25-21, 25-21, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 4-0 kazandı. Milliler ilk antrenman maçından 3-1 kazanırken, ikinci antrenman maçından ise 3-1 kaybetmişti.

    Filenin Sultanları Antalya'daki kampın bitişiyle İstanbul'a dönecek ve 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri için çalışmalarına burada devam edecek.

    2017 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ
    22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada C Grubu'nda yer alan A Milliler grupta Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek. Milli Takım, grup müsabakalarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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