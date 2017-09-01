 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye'de – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye'de

    2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye'de

    2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye, Polonya, Çekya ve Macaristan ortaklığında düzenlenecek

    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen 38. CEV Genel Kurulu'nda, 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ni dört ülkenin organize edeceğini açıkladı. Şampiyonayı, Türkiye, Polonya, Macaristan ve Çekya'da ortaklaşa organize edecek.

    Ülkemizin 2003 yılında ev sahipliği yaptığı, Ankara ve Antalya şehirlerinde ortaklaşa düzenlenen ve gümüş madalya ile tamamladığımız A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri, 16 yıl sonra yeniden ülkemizde düzenlenecek. CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu)'in ilerleyen günlerde açıklayacağı grup etabı fikstürünün ve çeyrek final maçlarının bir kısımının yanı sıra Yarı Final, Bronz Madalya ve Final etaplarına ev sahipliği yapacak olan Türkiye, 1967 yılında da A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapmıştı.

    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.