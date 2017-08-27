Millilerimiz Belçika'ya yenildi
Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri D Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'ya 3-2 yenildi.
Belçika, Fransa ve Hollanda ile D Grubu'nda yer alan A Erkek Voleybol Milli Takımı Katowice'de bulunan 11.500 seyirci kapasiteli Hala Spodek Spor Salonu'nda oynadığı gruptaki ikinci maçında Belçika'ya 22-25, 25-22, 25-21, 25-27 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
Milliler gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Fransa ile karşılaşacak.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:21
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
fb fener nekadar transfer yaparsa yapsın aykutun futbol yönetimi dick kadar olamaz
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Neto F.Bahçe'de!
Toplam 2
Yorum
bu da olmaz neden olmaz daha 30 yaşına gelmemiş 1 yılı var o zaman alırız bizi bozar 30 yaş altı alışık degiliz
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F.Bahçe'den Zapata atağı
Toplam 2
Yorum
I.D.34 Tamam iyi de SATIN ALMA opsiyonu ile alin bari seneye biri satilir bu bonservisiyle alinir buna akilli transfer denir bukadar ya
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