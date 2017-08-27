Millilerimiz Belçika'ya yenildi

Belçika, Fransa ve Hollanda ile D Grubu'nda yer alan A Erkek Voleybol Milli Takımı Katowice'de bulunan 11.500 seyirci kapasiteli Hala Spodek Spor Salonu'nda oynadığı gruptaki ikinci maçında Belçika'ya 22-25, 25-22, 25-21, 25-27 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.



Milliler gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Fransa ile karşılaşacak.