 Millilerimiz Belçika'ya yenildi – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Millilerimiz 'ya yenildi

    Millilerimiz Belçika'ya yenildi

    Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri D Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, 'ya 3-2 yenildi.

    , Fransa ve Hollanda ile D Grubu'nda yer alan A Erkek Voleybol Milli Takımı Katowice'de bulunan 11.500 seyirci kapasiteli Hala Spodek Spor Salonu'nda oynadığı gruptaki ikinci maçında Belçika'ya 22-25, 25-22, 25-21, 25-27 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

    Milliler gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Fransa ile karşılaşacak.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:21
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