Ferhat hocanın zaferi

Türk hoca Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Tayland ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde toparlanan Japonya, setleri üst üste kazanarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve altın madalyaya uzandı. Japonya, Asya Şampiyonası'nda dördüncü şampiyonluğuna Türk antrenör Akbaş yönetiminde namağlup ulaşmış oldu.