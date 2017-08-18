 Ferhat hocanın zaferi – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Ferhat hocanın zaferi

    Ferhat hocanın zaferi

    Türk hoca ’ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

    Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Tayland'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşmada Tayland ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde toparlanan Japonya, setleri üst üste kazanarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı ve altın madalyaya uzandı. Japonya, Asya Şampiyonası'nda dördüncü şampiyonluğuna Türk antrenör Akbaş yönetiminde namağlup ulaşmış oldu.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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