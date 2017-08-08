 Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu

    Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu

    Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Volley Otel'de yapılan 2017-2018 sezonu fikstür çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı.

    Bu sezon da 12 takımın iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşacağı organizasyonda, TVF Yönetim Kurulu'nun kararına göre, geçen sezonlardan farklı olarak tüm liglerde ve altyapı müsabakalarında kullanılan teknik mola sayısı bire indirilirken, en üst ligde 1. etap birincisine Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı getirildi. Müsabakalarda teknik molanın 12. sayıda kullanılması uygun görüldü.

    Yeni sezonda İlbank ve Beylikdüzü'nün de mücadele edeceği Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1. devre 18 Ekim-5 Aralık, 2. devre 7 Ocak-25 Şubat 2018 tarihlerinde oynanırken, Jeopark Kula Belediyespor ile TKD Kuzey Enerji Torul Gençlikspor'un dahil olduğu erkeklerde ise 1. devre 24 Eylül-26 Kasım, 2. devre ise 6 Ocak-24 Şubat'ta yapılacak. Şampiyon takımların ve lig sıralamasının belli olacağı play-off maçları 2 etap halinde oynanacak. Baraj etabında ise son 2 sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.

    Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde, 2017-2018 sezonunda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalar ve Balkan Kupası'nda mücadele edecek takımlar ile ligdeki ilk hafta maç programları şöyle:

    Avrupa kupaları ve Balkan Kupası
    Bayanlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank

    Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank, Arkas Spor, Fenerbahçe

    Bayanlar CEV Kupası: Eczacıbaşı VitrA

    Erkekler CEV Kupası: Ziraat Bankası

    Bayanlar Challenge Kupası: Bursa Büyükşehir Belediyespor

    Erkekler Challenge Kupası: Maliye Piyango

    Bayanlar Balkan Kupası: Çanakkale Belediyespor

    Erkekler Balkan Kupası: İnegöl Belediyespor

    İlk hafta eşleşmeleri
    Vestel Venus Sultanlar Ligi:

    Çanakkale Belediyespor-Seramiksan

    Galatasaray-Nilüfer Belediyespor

    Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

    Beşiktaş-İlbank

    Halkbank-VakıfBank

    Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA

    Efeler Ligi:
    Fenerbahçe-Beşiktaş

    Arkas Spor-Galatasaray

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş

    TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Maliye Piyango

    Halkbank-İnegöl Belediyespor

    Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:15
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