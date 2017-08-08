Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu
Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Volley Otel'de yapılan 2017-2018 sezonu fikstür çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı.
Bu sezon da 12 takımın iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşacağı organizasyonda, TVF Yönetim Kurulu'nun kararına göre, geçen sezonlardan farklı olarak tüm liglerde ve altyapı müsabakalarında kullanılan teknik mola sayısı bire indirilirken, en üst ligde 1. etap birincisine Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı getirildi. Müsabakalarda teknik molanın 12. sayıda kullanılması uygun görüldü.
Yeni sezonda İlbank ve Beylikdüzü'nün de mücadele edeceği Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1. devre 18 Ekim-5 Aralık, 2. devre 7 Ocak-25 Şubat 2018 tarihlerinde oynanırken, Jeopark Kula Belediyespor ile TKD Kuzey Enerji Torul Gençlikspor'un dahil olduğu erkeklerde ise 1. devre 24 Eylül-26 Kasım, 2. devre ise 6 Ocak-24 Şubat'ta yapılacak. Şampiyon takımların ve lig sıralamasının belli olacağı play-off maçları 2 etap halinde oynanacak. Baraj etabında ise son 2 sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde, 2017-2018 sezonunda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalar ve Balkan Kupası'nda mücadele edecek takımlar ile ligdeki ilk hafta maç programları şöyle:
Avrupa kupaları ve Balkan Kupası
Bayanlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank
Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank, Arkas Spor, Fenerbahçe
Bayanlar CEV Kupası: Eczacıbaşı VitrA
Erkekler CEV Kupası: Ziraat Bankası
Bayanlar Challenge Kupası: Bursa Büyükşehir Belediyespor
Erkekler Challenge Kupası: Maliye Piyango
Bayanlar Balkan Kupası: Çanakkale Belediyespor
Erkekler Balkan Kupası: İnegöl Belediyespor
İlk hafta eşleşmeleri
Vestel Venus Sultanlar Ligi:
Çanakkale Belediyespor-Seramiksan
Galatasaray-Nilüfer Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe
Beşiktaş-İlbank
Halkbank-VakıfBank
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA
Efeler Ligi:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Arkas Spor-Galatasaray
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş
TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Maliye Piyango
Halkbank-İnegöl Belediyespor
Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:15
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
murat orayı da karıştır değil mi
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Arda Turan geri dönüyor
Toplam 5
Yorum
oyle işte Valvardeyle alakası yok.. Arda Çinden gelen teklıfı reddettıgı ıcın Barcelona para kazanamadı bu yuzden cezalandırıyorlar Ardayı..
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 5
Yorum
as Galatasarayda git de nereye gidersen git hatta türkiyeden git
Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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