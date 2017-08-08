Voleybolda yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Volley Otel'de yapılan 2017-2018 sezonu fikstür çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı.

Bu sezon da 12 takımın iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşacağı organizasyonda, TVF Yönetim Kurulu'nun kararına göre, geçen sezonlardan farklı olarak tüm liglerde ve altyapı müsabakalarında kullanılan teknik mola sayısı bire indirilirken, en üst ligde 1. etap birincisine Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı getirildi. Müsabakalarda teknik molanın 12. sayıda kullanılması uygun görüldü.

Yeni sezonda İlbank ve Beylikdüzü'nün de mücadele edeceği Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1. devre 18 Ekim-5 Aralık, 2. devre 7 Ocak-25 Şubat 2018 tarihlerinde oynanırken, Jeopark Kula Belediyespor ile TKD Kuzey Enerji Torul Gençlikspor'un dahil olduğu erkeklerde ise 1. devre 24 Eylül-26 Kasım, 2. devre ise 6 Ocak-24 Şubat'ta yapılacak. Şampiyon takımların ve lig sıralamasının belli olacağı play-off maçları 2 etap halinde oynanacak. Baraj etabında ise son 2 sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde, 2017-2018 sezonunda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalar ve Balkan Kupası'nda mücadele edecek takımlar ile ligdeki ilk hafta maç programları şöyle:



Avrupa kupaları ve Balkan Kupası

Bayanlar Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank

Erkekler Şampiyonlar Ligi: Halkbank, Arkas Spor, Fenerbahçe

Bayanlar CEV Kupası: Eczacıbaşı VitrA

Erkekler CEV Kupası: Ziraat Bankası

Bayanlar Challenge Kupası: Bursa Büyükşehir Belediyespor

Erkekler Challenge Kupası: Maliye Piyango

Bayanlar Balkan Kupası: Çanakkale Belediyespor

Erkekler Balkan Kupası: İnegöl Belediyespor



İlk hafta eşleşmeleri

Vestel Venus Sultanlar Ligi:

Çanakkale Belediyespor-Seramiksan

Galatasaray-Nilüfer Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

Beşiktaş-İlbank

Halkbank-VakıfBank

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA



Efeler Ligi:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Arkas Spor-Galatasaray

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş

TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Maliye Piyango

Halkbank-İnegöl Belediyespor

Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası