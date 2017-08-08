 En değerlisi Natalia – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    En değerlisi Natalia

    En değerlisi Natalia
    Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2017 FIVB Dünya Grand Prix Brezilya'nın şampiyonluğu ile son bulurken; turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçeli yıldız Natalia Zilio Pereira oldu. Brezilya milli takımının kaptanı olarak sahaya çıkan Pereira, ülkesinin İtalya'yı 3-2 (24- 26 25-17 22-25 25-22 8-15 ) yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. 28 yaşındaki smaçör final karşılaşmasında 22 sayı üretti.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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