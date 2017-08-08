En değerlisi Natalia

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2017 FIVB Dünya Grand Prix Brezilya'nın şampiyonluğu ile son bulurken; turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçeli yıldız Natalia Zilio Pereira oldu. Brezilya milli takımının kaptanı olarak sahaya çıkan Pereira, ülkesinin İtalya'yı 3-2 (24- 26 25-17 22-25 25-22 8-15 ) yendiği maçta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. 28 yaşındaki smaçör final karşılaşmasında 22 sayı üretti.