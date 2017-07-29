Voleybolda altın madalyayı kaptık!
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.
Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.
Maçı kaybeden Ukraynalılara Başkan Yılmaz'dan teselli
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon oldu. Maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalıları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti.
Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye - Ukrayna erkek voleybol maçında, milli takım üst üste 3 sette başarı göstererek, altın madalya sahibi oldu. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan millilere altın madalyalarını, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok takdim etti.
Madalya töreninin ardından maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalı sporcuları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti. O anlar objektiflere yansıdı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
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brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
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Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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