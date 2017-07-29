Kızlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.
Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 5-6'ncılık maçında Hollanda ile karşılaştı.
Başkent Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan müsabakayı 18-25, 29-27, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, 6. oldu.
Şampiyonayı Türkiye galibiyetiyle tamamlayan Hollanda ise beşinciliği elde etti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:27
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Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 17
Yorum
neoplan gülmekten karnıma ağrılar giriyor. japon balığı gibiyiz.
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Cenk Ergün sürprizi
Toplam 4
Yorum
sivasli yusuf ögretici arkadas,cenk bey istifa edince senmi yönetici olacan´taraftar ilmak takimina,yönetimine sahip cikmaktir,onlari rendice etmeyecegiz.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 31
Yorum
Fenerli aslanlı, koçum benim, sen kendi işine bak, fatih terim milletin seninde olan paranı yiyor 3 temmuzlar sana acı acı giriyor demek ki...
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