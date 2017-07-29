 Kızlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kızlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

    Kızlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

    Türkiye 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

    Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, 5-6'ncılık maçında Hollanda ile karşılaştı.

    Başkent Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan müsabakayı 18-25, 29-27, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, 6. oldu.

    Şampiyonayı Türkiye galibiyetiyle tamamlayan Hollanda ise beşinciliği elde etti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:27
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