 Helal olsun size – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Helal olsun size

    Helal olsun size

    ’nda finalde Ukrayna’ya set vermeyen voleybolcularımız ile Rusya’yı 30-26 yenen hentbolcularımız şampiyon oldu.

    Samsun'da düzenlenen 'nda salonda destan yazdık. Erkek Milli Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Erkek Hentbol Milli Takımımız da Rusya engelini 30-26 yenerek altın madalyaya uzandı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki finalde Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setlerle kazandı.

    RUSYA'YA GEÇİT VERMEDİK
    Bu zaferin ardından Çarşamba Spor alonu'ndaki finalde Rusya'yı 30-26 mağlup eden erkek hentbolcülerimiz günü taçlandırdı. İlk yarıyı da 13-11 önde geçen hentbolcülerimiz grupta da 24-18 yendiği rakibine geçit vermedi ve şampiyonluğa ulaştı. Coşkulu tribünler önünde gelen bu çifte zaferi sporseverlerle kutlayan sporcularımız, altın madalyalarını yoğun alkışlar arasında boyunlarına taktılar.



    12 MADALYA KEYFİ
    Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamlayan Karate Milli Takımı alkışlandı. Başantrenör İbrahim Erçin, "Bir olimpiyatta 12 madalya kazandık. Çok mutluyuz" dedi. Olimpiyatlar öncesinde hedeflerini 10 madalya olarak belirlediklerini dile getiren Erçin, "Geçen olimpiyatlarda 6 madalya almıştık, biri altındı. Bunu ikiye ya da üçe çıkarmak istiyorduk. Zaten takımlarda şampiyonluk bekliyorduk. Artık hedefimiz, altın sayımızı daha da artırmak" diye konuştu.



    TEKVANDO PUMSE'DE 5 MADALYA
    Olimpiyatlarda ilk defa katıldığımız tekvando- pumse müsabakalarında 5 madalya aldık. Bireyselde Ali Karaca altın madalya elde ederken, kadınlar takımda da altın madalya bizim oldu. Erkekler takımda gümüşte kalırken, kadınlar bireyselde Ayşegül Gökkaya gümüş, Aslıhan Savan Kuş ise bronz madalya aldı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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