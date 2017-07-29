Helal olsun size
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda finalde Ukrayna’ya set vermeyen voleybolcularımız ile Rusya’yı 30-26 yenen hentbolcularımız şampiyon oldu.
RUSYA'YA GEÇİT VERMEDİK
Bu zaferin ardından Çarşamba Spor alonu'ndaki finalde Rusya'yı 30-26 mağlup eden erkek hentbolcülerimiz günü taçlandırdı. İlk yarıyı da 13-11 önde geçen hentbolcülerimiz grupta da 24-18 yendiği rakibine geçit vermedi ve şampiyonluğa ulaştı. Coşkulu tribünler önünde gelen bu çifte zaferi sporseverlerle kutlayan sporcularımız, altın madalyalarını yoğun alkışlar arasında boyunlarına taktılar.
12 MADALYA KEYFİ
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamlayan Karate Milli Takımı alkışlandı. Başantrenör İbrahim Erçin, "Bir olimpiyatta 12 madalya kazandık. Çok mutluyuz" dedi. Olimpiyatlar öncesinde hedeflerini 10 madalya olarak belirlediklerini dile getiren Erçin, "Geçen olimpiyatlarda 6 madalya almıştık, biri altındı. Bunu ikiye ya da üçe çıkarmak istiyorduk. Zaten takımlarda şampiyonluk bekliyorduk. Artık hedefimiz, altın sayımızı daha da artırmak" diye konuştu.
TEKVANDO PUMSE'DE 5 MADALYA
Olimpiyatlarda ilk defa katıldığımız tekvando- pumse müsabakalarında 5 madalya aldık. Bireyselde Ali Karaca altın madalya elde ederken, kadınlar takımda da altın madalya bizim oldu. Erkekler takımda gümüşte kalırken, kadınlar bireyselde Ayşegül Gökkaya gümüş, Aslıhan Savan Kuş ise bronz madalya aldı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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