Voleybolda altın madalyayı kaptık!

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.



Maçı kaybeden Ukraynalılara Başkan Yılmaz'dan teselli



23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyon oldu. Maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalıları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti.



Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye - Ukrayna erkek voleybol maçında, milli takım üst üste 3 sette başarı göstererek, altın madalya sahibi oldu. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan millilere altın madalyalarını, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok takdim etti.



Madalya töreninin ardından maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalı sporcuları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti. O anlar objektiflere yansıdı.