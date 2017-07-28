Kadınlar voleybolda şampiyon Japonya
Deaflympics 2017 Samsun'da voleybol kadınlarda Japonya, finalde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda voleybol kadınlarda İtalya'yı 3-0 mağlup eden Japonya, şampiyonluğa ulaştı.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Japonya ile İtalya karşı karşıya geldi.
Japonya, sahadan 25-15, 25-14 ve 25-17'lik setler sonucunda 3-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
Voleybol kadınlardaki üçüncülük maçında ise Ukrayna'ya 3-0 üstünlük kuran ABD, bronz madalya elde etti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:56
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G.Saray iki ismi bitirdi
Toplam 2
Yorum
fenerli keşke bir ay öncesinde bitmiş olsaydı en azından avrupa kupasında faydalı olabilirlerdi.
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G.Saray iki ismi bitirdi
Toplam 2
Yorum
GEÇEN HAFTA SONUDA AYNI HABERİ DUYMUŞTUK..!! UMARIM BU SEFER ERGÜN EFENDİ GS İÇİN BİRŞEYLERİ SONUÇLANDIRMA BECERİSİNİ GÖSTERMİŞTİR..!!
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Lens haftaya geliyor
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Yorum
KrAlex Takım kondisyon düzeyi hesaplandığında kondisyonu Türkiye liginin tamamiyle çok çok üstünde çıktı. Kaynak Fenerbahçe spor kulübü ...
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