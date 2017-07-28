 Kadınlar voleybolda şampiyon Japonya – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Kadınlar voleybolda şampiyon Japonya

    Kadınlar voleybolda şampiyon Japonya

    Deaflympics 2017 Samsun'da voleybol kadınlarda Japonya, finalde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu

    Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda voleybol kadınlarda İtalya'yı 3-0 mağlup eden Japonya, şampiyonluğa ulaştı.

    Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Japonya ile İtalya karşı karşıya geldi.

    Japonya, sahadan 25-15, 25-14 ve 25-17'lik setler sonucunda 3-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Voleybol kadınlardaki üçüncülük maçında ise Ukrayna'ya 3-0 üstünlük kuran ABD, bronz madalya elde etti.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:56
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