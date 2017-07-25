Voleybol Erkek milli takımı yarı finalde
3'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Erkek Milli Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale kaldı.
Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunları Voleybol müsabakaları Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Erkek Milli Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ABD karşısında 25-17, 25-13 ve 25-18'lik setlerle sahadan 3-0 üstün gelerek yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde İtalya-İran maçının galibiyle karşılaşacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:55
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Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi
Toplam 7
Yorum
Samet abi ne tutmasi ya...avrupa gelmis ayagana sat cocuk kendisini gelistirsin...simdiye kadar yetenek trabzonda kalmis da nolmus?!
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Yabancı Saray!
Toplam 23
Yorum
austin o da sneijder gibi yıllardır bişey yaptığı yok yeri var niye olmasın selçuktan iii yedekmi olur..
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Fenerbahçe, Milan'ın ilk teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
fbli bu adam realmadridde oynasa en az 20 30 milyon dolar eder ki oynayabilcek kapasitede.
Voleybol Erkek milli takımı yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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