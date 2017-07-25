 Voleybol Erkek milli takımı yarı finalde – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Voleybol Erkek milli takımı yarı finalde

    Voleybol Erkek milli takımı yarı finalde

    3'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Erkek Milli Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

    Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunları Voleybol müsabakaları Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Erkek Milli Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ABD karşısında 25-17, 25-13 ve 25-18'lik setlerle sahadan 3-0 üstün gelerek yarı finale yükseldi. Türkiye, yarı finalde İtalya-İran maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
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