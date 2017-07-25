 Kadın Voleybol Milli Takımı ABD'ye kaybetti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Kadın Voleybol Milli Takımı ABD'ye kaybetti

    Kadın Voleybol Milli Takımı ABD'ye kaybetti

    Samsun'da düzenlenen 'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

    Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, sahadan 14-25, 16-25 ve 12-25'lik setlerle mağlup ayrıldı.

    Milli takım, yarın 5-8'incilik maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:15
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