Kadın Voleybol Milli Takımı ABD'ye kaybetti
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, çeyrek finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, sahadan 14-25, 16-25 ve 12-25'lik setlerle mağlup ayrıldı.
Milli takım, yarın 5-8'incilik maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:15
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 52
Yorum
öğretici senelerdir saçma sapan istekleriniz bitmedi serdarı tarığı donku ereni cavandası tudoru bir de yılmaz vuralı getirtin tam olsun düşelim 2. l
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 52
Yorum
öğretici ndiyae mi sneijderi unutturacak ? ndiyae kim ? dursun- mehmet sizsiniz dimi lan ?
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Lucescu istedi, Lima geliyor
Toplam 36
Yorum
Lima Adriyana ile birlikte gelmiyoruz Turkiyeye arkadasim.Ozelden ozel mesajmi atayim hepinize tektek.
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