 Filenin efsanesi hayatını kaybetti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Filenin efsanesi hayatını kaybetti

    Filenin efsanesi hayatını kaybetti
    Türk voleybolunun efsane isimlerinden Hülya Erçin dün vefat etti. Voleybol Federasyonu ve uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı, 57 yaşındaki hayatını kaybeden Erçin için başsağlığı mesajı yayınladı. Erçin'in naaşı bugün Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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