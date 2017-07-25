Filenin efsanesi hayatını kaybetti

Türk voleybolunun efsane isimlerinden Hülya Erçin dün vefat etti. Voleybol Federasyonu ve uzun yıllar formasını giydiği Eczacıbaşı, 57 yaşındaki hayatını kaybeden Erçin için başsağlığı mesajı yayınladı. Erçin'in naaşı bugün Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.