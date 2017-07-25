Filenin efsanesi hayatını kaybetti
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Filenin efsanesi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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