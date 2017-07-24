 Hülya Erçin vefat etti – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    vefat etti

    Hülya Erçin vefat etti

    Eczacıbaş ve Milli Takım'ın unutulmaz kadın voleybolcularından yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

    Kendisi gibi sporcu olan Eczacıbaşı Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Melih Erçin'in eşi olan uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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