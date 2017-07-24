Hülya Erçin vefat etti
Eczacıbaş ve Milli Takım'ın unutulmaz kadın voleybolcularından Hülya Erçin yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını yitirdi.
Kendisi gibi sporcu olan Eczacıbaşı Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Melih Erçin'in eşi olan Hülya Erçin uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
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''Pepe’ye eküri şart''
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Defansta yanındaki oyuncu çok önemli,mesela sabri gözükmüyordu ama maç içinde etrafını kolluyor ve komşu pozisyonda oynayanları rahatlatıyor
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''Transfer şart''
Toplam 13
Yorum
fahri ne çok bilmişsiniz siz yahu... hele ki sadi tekelli oğlu diyenler :)))) bu ülkede şenol hoca 1 ersun yanal 2 dir gerisi fasa fiso dur.
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 47
Yorum
DOGRUCU KOCAMAN GS YI BATIRIYORSUNUZ !! BU NASIL BIR TRASFER POLITIKASI, KESINLIKLE ACEMICE VE PANIKLE VERILMIS BIR KARAR..
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