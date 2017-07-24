 G.Saray, Rabadzieva ile yeniden anlaştı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    G.Saray, Rabadzieva ile yeniden anlaştı

    G.Saray, Rabadzieva ile yeniden anlaştı

    , Bulgar oyuncu 'yla anlaştı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray formasını 2013-2014 sezonunda giyen 'yla yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    Bulgaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki smaçör, geride kalan 3 sezonu İsviçre'nin Volero Zürih takımında geçirmişti.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:31
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