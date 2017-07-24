G.Saray, Rabadzieva ile yeniden anlaştı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Bulgar oyuncu Dobriana Rabadzieva'yla anlaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray formasını 2013-2014 sezonunda giyen Dobriana Rabadzieva'yla yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Bulgaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki smaçör, geride kalan 3 sezonu İsviçre'nin Volero Zürih takımında geçirmişti.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:31
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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