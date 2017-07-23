 Millilerimiz çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Millilerimiz çeyrek finale yükseldi

    Millilerimiz çeyrek finale yükseldi

    Samsun'da düzenlenen 'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, ilk seti 25-18 geride kapattı. Diğer 3 sette Kanada'ya 25-23, 26-24 ve 25-22 üstünlük kuran milliler, 2 saat 48 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Grup maçlarını tek galibiyetle 4. sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayan ABD ile karşılaşacak.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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