Millilerimiz çeyrek finale yükseldi
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, ilk seti 25-18 geride kapattı. Diğer 3 sette Kanada'ya 25-23, 26-24 ve 25-22 üstünlük kuran milliler, 2 saat 48 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Grup maçlarını tek galibiyetle 4. sırada bitiren Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayan ABD ile karşılaşacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
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Ergün özür diledi
Toplam 10
Yorum
öğretici gerçek özür istifadır ! öyle kuru kuruya özür dilemek neymiş ?
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
baltayı iyice taşa vurdu geçen sene sov yapmaya kalkmayıp 4 tane stoper alsaydı avrupa 2. liglerinden serdar ve cavanda yerine başarılı olurdu ! bu seneki transferle
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
öğretici esas siz düşünmeye başlayın ! bundan bir tane daha bulamazsınız ! bu dursun bir giderse, bunun gibisi 100 senede gelmez !
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