 Lider olarak çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Lider olarak çeyrek finale yükseldi

    Lider olarak çeyrek finale yükseldi

    Samsun'un ev sahipliği yaptığı 'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

    Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milliler, sahadan 25-10, 25-10 ve 25-18'lik setlerle galip ayrıldı.

    Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu dördüncüsü ABD ile mücadele edecek.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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