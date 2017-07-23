Lider olarak çeyrek finale yükseldi
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milliler, sahadan 25-10, 25-10 ve 25-18'lik setlerle galip ayrıldı.
Türkiye, çeyrek finalde 25 Temmuz Salı günü B Grubu dördüncüsü ABD ile mücadele edecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:49
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Ergün özür diledi
Toplam 10
Yorum
öğretici gerçek özür istifadır ! öyle kuru kuruya özür dilemek neymiş ?
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
baltayı iyice taşa vurdu geçen sene sov yapmaya kalkmayıp 4 tane stoper alsaydı avrupa 2. liglerinden serdar ve cavanda yerine başarılı olurdu ! bu seneki transferle
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
öğretici esas siz düşünmeye başlayın ! bundan bir tane daha bulamazsınız ! bu dursun bir giderse, bunun gibisi 100 senede gelmez !
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