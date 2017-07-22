Tayland 3 - 0 Türkiye

Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da oynandı. Türkiye, ikinci maçında Tayland'a 3-0 yenilerek 2'nci maçında da galibiyet alamadı.

Milli Takım, Grand Prix'teki son maçını, yarın TSİ 11.00'de, Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.