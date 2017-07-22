Tayland 3 - 0 Türkiye
Türkiye Bayan Voleybol A Milli Takımı, 2017 FIVB Voleybol Grand Prix'te ev sahibi Tayland ile yaptığı karşılaşmadan 25-20, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenilgiyle ayrıldı.
Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da oynandı. Türkiye, ikinci maçında Tayland'a 3-0 yenilerek 2'nci maçında da galibiyet alamadı.
Milli Takım, Grand Prix'teki son maçını, yarın TSİ 11.00'de, Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:00
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu
Toplam 5
Yorum
01 FUTBOL SEVERLERİN YÜZDE 99 ÇAKMA KABADAYIDAN NEFRET EDİYOR FUTBOLUN SIRTINDAKİ KAMBURU KALDIRMADAN BİRDE YARDIMCI ATAMAK AHLAKSIZLIKTIR
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''G.Saray beni isterse...''
Toplam 14
Yorum
Adam performasını bilmiyorum Ama adam bi selçuk eder 1 sezondan koştuğu m reye göre adam 3 macta koşar selçuk artık onunda takımdan gonderilmesi gerek hiç faydası yok
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