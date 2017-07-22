 Tayland 3 - 0 Türkiye – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Tayland 3 - 0 Türkiye

    Tayland 3 - 0 Türkiye

    Türkiye Bayan Voleybol A Milli Takımı, 2017 FIVB Voleybol Grand Prix'te ev sahibi Tayland ile yaptığı karşılaşmadan 25-20, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenilgiyle ayrıldı.

    Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da oynandı. Türkiye, ikinci maçında Tayland'a 3-0 yenilerek 2'nci maçında da galibiyet alamadı.
    Milli Takım, Grand Prix'teki son maçını, yarın TSİ 11.00'de, Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:00
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