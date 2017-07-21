 Kadınlar alkışlandı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Kadınlar alkışlandı

    Kadınlar alkışlandı

    Dünya Şampiyonası’nda 20 Yaş Altı Kadın Voleybolcularımız Brezilya’ya tek set verdi: 3-1.

    , Dünya Şampiyonası finalleri'nde alkışlandılar. 20 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımımız 2. turunda Brezilya'yı 3-1 yendi. Meksika'da düzenlenen organizasyonda milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı milli voleybol takımımız, Cordoba şehrinde oynanan müsabakayı 25-19, 23-25, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı. Milliler, ikinci tur ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenilmişti. Türkiye, gruptaki son maçını bugün TSİ 02.00'de Polonya Milli Voleybol Takımı ile yapacak.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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