Millilerimiz, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 25-16, 25-9 ve 25-10'luk setlerle galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.
Öte yandan A Grubu'nda günün diğer karşılaşmasında İtalya, Venezuela'yı 3-0 yendi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:21
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Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Irfan Bu taking daha cok transfer lazim. Yedeklere bak anlarsiniz. Klubede kimse yoksa o takimdan is beklenmez. Gule gule dursun/tudor.elendik
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Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 14
Yorum
Hulk Östersund az mi kupa kaldirdi. Bizim kazmalar zor yener.
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 27
Yorum
cc Soylediklerinin hepsi dogru, birileri GS'i soyarken birileri seyrediyor
Millilerimiz, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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