 Millilerimiz, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Millilerimiz, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti

    Millilerimiz, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti

    Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

    Ay-yıldızlı ekip, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 25-16, 25-9 ve 25-10'luk setlerle galip ayrıldı.

    Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

    Öte yandan A Grubu'nda günün diğer karşılaşmasında İtalya, Venezuela'yı 3-0 yendi.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:21
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