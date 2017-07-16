Sultanlar yine kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Grand Prix'in 2. maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Grand Prix'in ikinci maçında ev sahibi Çin'e 25-23, 19-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi. Çin'de oynanan iki müsabakadan da mağlup ayrılan milliler, bugün saat 08.00'de İtalya ile karşılaşacak.