 Sultanlar yine kayıp – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Sultanlar yine kayıp

    Sultanlar yine kayıp
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Grand Prix'in 2. maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Grand Prix'in ikinci maçında ev sahibi Çin'e 25-23, 19-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi. Çin'de oynanan iki müsabakadan da mağlup ayrılan milliler, bugün saat 08.00'de İtalya ile karşılaşacak.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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