 İtalya: 3 - Türkiye: 0 – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    İtalya: 3 - Türkiye: 0

    İtalya: 3 - Türkiye: 0

    , FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

    A Milli Kadın Takımı, FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

    Çin'in Macau özel yönetiminin ev sahipliği yaptığı E1 Grubu'nda mücadele eden milliler, üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
    İlk iki müsabakasında ABD ve Çin'e 3-1'lik skorlarla yenilen ay-yıldızlılar, İtalya'ya 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
    Milliler, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılacak üçüncü hafta karşılaşmaları için Tayland'ın başkenti Bangkok'a geçecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:15
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