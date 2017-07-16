İtalya: 3 - Türkiye: 0
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Grand Prix ikinci hafta üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Çin'in Macau özel yönetiminin ev sahipliği yaptığı E1 Grubu'nda mücadele eden milliler, üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
İlk iki müsabakasında ABD ve Çin'e 3-1'lik skorlarla yenilen ay-yıldızlılar, İtalya'ya 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Milliler, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılacak üçüncü hafta karşılaşmaları için Tayland'ın başkenti Bangkok'a geçecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:15
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 12
Yorum
oh reklamin kötüsü olmaz
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Çok canlar yanar!
Toplam 13
Yorum
LİGİN YARISINA GELMİŞLER ZIPKIN GİBİLER. ALİ SAMİY O YANACAK CANLARIN İÇİNE YÖNETİMİ DE KOYDUN MU SN BAŞKANIM ÖZBEK. ADAMA NE KADRO VERDİNİZ.BİR HAFTALIK ÇALIŞMA HEMDE ESKİ DEFOLARLA. ADAMLAR
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 12
Yorum
Bony (kilfired olanı) Emre yokmuş mu?
İtalya: 3 - Türkiye: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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