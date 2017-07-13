 Nilüfer Belediyespor’a Özgenur'dan imza – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Nilüfer Belediyespor’a Özgenur'dan imza

    Nilüfer Belediyespor’a Özgenur'dan imza

    Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Vestel Venüs Sultanlar Ligi Takımlarından Nilüfer Belediyespor, Vakıfbank'ın milli oyuncusu Özgenur Yurtdagülen ile sözleşme imzaladı.

    Nilüfer Belediyespor, orta oyuncu Özgenur Yurtdagülen ile sözleşmeyi, başarılı sporcu 2017 Worl Grand Prix ikinci maçları için Çin'e gitmeden önce milli takım kampında imzaladı. Nilüfer Belediyespor olarak yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, şöyle dedi:
    "Özgenur Yurtdagülen'i transfer ederek gücümüze güç kattık. Bu transferle birlikte Milli Takım'da oynayan oyuncularımızın sayısı da artmış oldu. Bu sporcularımız, oyunlarıyla alt yapılarımızdaki oyuncularımıza da örnek olacaklar. Bursa'ya ve Nilüfer'e hayırlı olsun" dedi.

    Yıldız ve genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da forma giyen Özgenur Yurtdagülen, geçen sezon Vakıfbank'ta oynarken, Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 1993 doğumlu, 1.91 boyundaki orta oyuncu, Yeşilyurt, Galatarasaray, Sarıyer Belediyesi ve VakıfBank formaları giydi.



    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:10
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