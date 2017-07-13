Nilüfer Belediyespor’a Özgenur'dan imza
Yeni sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Vestel Venüs Sultanlar Ligi Takımlarından Nilüfer Belediyespor, Vakıfbank'ın milli oyuncusu Özgenur Yurtdagülen ile sözleşme imzaladı.
Nilüfer Belediyespor, orta oyuncu Özgenur Yurtdagülen ile sözleşmeyi, başarılı sporcu 2017 Worl Grand Prix ikinci maçları için Çin'e gitmeden önce milli takım kampında imzaladı. Nilüfer Belediyespor olarak yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Muhammet Aydın, şöyle dedi:
"Özgenur Yurtdagülen'i transfer ederek gücümüze güç kattık. Bu transferle birlikte Milli Takım'da oynayan oyuncularımızın sayısı da artmış oldu. Bu sporcularımız, oyunlarıyla alt yapılarımızdaki oyuncularımıza da örnek olacaklar. Bursa'ya ve Nilüfer'e hayırlı olsun" dedi.
Yıldız ve genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da forma giyen Özgenur Yurtdagülen, geçen sezon Vakıfbank'ta oynarken, Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 1993 doğumlu, 1.91 boyundaki orta oyuncu, Yeşilyurt, Galatarasaray, Sarıyer Belediyesi ve VakıfBank formaları giydi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 8
Yorum
WUNKEN BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM SENER VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYORLAR TOP TUTAMIYORLAR
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 14
Yorum
emre adam taraftar olarak damga vurduk diyor sen ise skorlardan bahsediyorsun. nerenle okuyorsun ya da nerenle anlıyorsun
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 25
Yorum
Murat Valla kimse kusura bakmasın ama arkadaşlar artık bunlarda kulübü dürtmeye çalışıyor. Snaijderde bir yere kadar çok burun kırın ederse yollansın bu ne la kaprisleri istekleri lig başlamadan başladı
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