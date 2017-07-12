Altı yıllık inat Milli forma getirdi
Tokat’ın Akbuğday Köyü’nde ilkokul öğretmeninin desteği ile voleybola başlayan İşitme Engelli Milli Sporcu Esra Genç, altı sene boyunca milli formayı giyebilmek için inatla uğraştı.
Genç, şimdi Olimpiyat hayalini gerçeğe çevirmeye hazırlanıyor.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Esra Genç, voleybola 12 yaşında, Tokat'ın Akbuğday Köyü'nde ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı.
Anne ve babası da işitme engelli olan Esra, "Ben sonradan işitme engelli oldum. Amasya'da işitme engelliler okuluna gittim. Ben konuşmak ve spor yapmak istiyordum. Ama bana kimse yardımcı olmuyordu. Çok zor anlar yaşadım. Sonra öğretmenim Bağdegül Sevindik'e gittim, ondan yardım istedim. O da bana yardımcı oldu. Ben onun sayesinde voleybola başladım. Bu yüzden bana yardımcı olan öğretmenimin desteğini unutmayacağım" dedi.
"Altı yıl sürekli çalıştım"
Bütün zorlukları aşarak milli voleybolcu olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Genç, "Milli takıma alınmadan önce altı yıl boyunca tatilde, evde, okulda ve köyde sürekli çalıştım. Sonunda hocalarıma başarılı olduğumu kanıtladım. Beni almaya geldiler. Artık milli takımdayım. Gururluyum. Voleybol benim için aşk demek. Bu yüzden de olimpiyat oyunları için de çok çalışacağız. Hiç boş durmayacağız. Müsabakalar bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye benim ülkem. Bu yüzden başarmak istiyoruz" diye konuştu.
"Annem Milli Takıma alındığımda ağladı"
İlkokula giderken arkadaşıyla birlikte evin önünde voleybol oynadığını gören annesinin kendisinden desteğini esirgemediğini de söyleyen milli sporcu, "Annem beni voleybol oynarken ilk gördüğünde 'Sen nereden biliyorsun voleybol oynamayı' diye sormuştu. Okulda öğrendiğimi söylediğimde hem şaşırdı, hem de 'Sakın bırakma, devam et' diyerek beni cesaretlendirdi. Milli takıma alındığımda annem mutluluktan ağladı. Onu mutlu edebildiğim için çok gururluyum" şeklinde konuştu.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Esra Genç, voleybola 12 yaşında, Tokat'ın Akbuğday Köyü'nde ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı.
Anne ve babası da işitme engelli olan Esra, "Ben sonradan işitme engelli oldum. Amasya'da işitme engelliler okuluna gittim. Ben konuşmak ve spor yapmak istiyordum. Ama bana kimse yardımcı olmuyordu. Çok zor anlar yaşadım. Sonra öğretmenim Bağdegül Sevindik'e gittim, ondan yardım istedim. O da bana yardımcı oldu. Ben onun sayesinde voleybola başladım. Bu yüzden bana yardımcı olan öğretmenimin desteğini unutmayacağım" dedi.
"Altı yıl sürekli çalıştım"
Bütün zorlukları aşarak milli voleybolcu olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Genç, "Milli takıma alınmadan önce altı yıl boyunca tatilde, evde, okulda ve köyde sürekli çalıştım. Sonunda hocalarıma başarılı olduğumu kanıtladım. Beni almaya geldiler. Artık milli takımdayım. Gururluyum. Voleybol benim için aşk demek. Bu yüzden de olimpiyat oyunları için de çok çalışacağız. Hiç boş durmayacağız. Müsabakalar bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye benim ülkem. Bu yüzden başarmak istiyoruz" diye konuştu.
"Annem Milli Takıma alındığımda ağladı"
İlkokula giderken arkadaşıyla birlikte evin önünde voleybol oynadığını gören annesinin kendisinden desteğini esirgemediğini de söyleyen milli sporcu, "Annem beni voleybol oynarken ilk gördüğünde 'Sen nereden biliyorsun voleybol oynamayı' diye sormuştu. Okulda öğrendiğimi söylediğimde hem şaşırdı, hem de 'Sakın bırakma, devam et' diyerek beni cesaretlendirdi. Milli takıma alındığımda annem mutluluktan ağladı. Onu mutlu edebildiğim için çok gururluyum" şeklinde konuştu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
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