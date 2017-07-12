2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kadın Voleybol Milli Takımı'nın sporcularından Esra Genç, olimpiyat hayalini gerçekleştirmek için gün sayıyor.
İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Akbuğday köyünde ilkokul öğretmeninin desteğiyle voleybola başlayan Esra, 6 yıl boyunca milli formayı giyebilmek için inatla uğraştı. Esra, şimdi olimpiyat hayalini gerçeğe çevirmeye hazırlanıyor.Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak oyunlarda forma giyecek işitme engelli voleybolcu, "Bütün zorlukları aşarak milli voleybolcu olmak bana gurur veriyor." ifadesini kullandı.
DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIM
Anne ve babası da işitme engelli olan Esra, şunları kaydetti:"Ben sonradan işitme engelli oldum. Amasya'da işitme engelliler okuluna gittim. Konuşmak ve spor yapmak istiyordum ama bana kimse yardımcı olmuyordu. Çok zor anlar yaşadım. Sonra öğretmenim Bağdegül Sevindik'e gittim, ondan yardım istedim. O da bana yardımcı oldu. Onun sayesinde voleybola başladım. Bu yüzden bana yardımcı olan öğretmenimin desteğini unutmayacağım."
BOŞ DURMAYACAĞIZ
Milli takıma alınmadan önce 6 yıl boyunca evde, okulda, köyde ve tatilde sürekli çalıştığını vurgulayan Esra Genç, şöyle devam etti:"Sonunda hocalarıma başarılı olduğumu kanıtladım. Beni almaya geldiler. Artık milli takımdayım. Gururluyum. Voleybol benim için aşk demek. Olimpiyat oyunları için de çok çalışacağız. Hiç boş durmayacağız. Müsabakalar bizim için çok önemli, Türkiye benim ülkem. Bu yüzden başarmak istiyoruz."
Annesinin, kendisini evin önünde voleybol oynarken gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Esra, "Annem beni ilk kez voleybol oynarken gördüğünde, 'sen nereden biliyorsun voleybol oynamayı' diye sormuştu. Okulda öğrendiğimi söylediğimde hem şaşırdı, hem de 'sakın bırakma, devam et' diyerek beni cesaretlendirdi. Milli takıma alındığımda annem mutluluktan ağladı. Onu mutlu edebildiğim için çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:07
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 36
Yorum
ömer Dirarı sagbek oynat. sagkanada ya emre ya lens ama en önemlisi bu takıma bir 10 numara ve cok iyi bir golcü alınması gerekir
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''Transferde rahatız''
Toplam 12
Yorum
borego Van persie gibi bitik bir adam Fenerimin topçusu olamaz. Acilen bu ruhsuz adamdan kurtulmamız lazım yoksa sonumuz yine hüsran olur.
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 36
Yorum
Davut kaç oyuncu var ki gelip türkiyede geliştirmiş olsun kendini. galatasaray brumayı bile bi sezon ispanyaya gönderdi öyle verim aldı.
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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