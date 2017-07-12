 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'na doğru

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru

    İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek Kadın Voleybol Milli Takımı'nın sporcularından Esra Genç, olimpiyat hayalini gerçekleştirmek için gün sayıyor.

    İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Akbuğday köyünde ilkokul öğretmeninin desteğiyle voleybola başlayan Esra, 6 yıl boyunca milli formayı giyebilmek için inatla uğraştı. Esra, şimdi olimpiyat hayalini gerçeğe çevirmeye hazırlanıyor.Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak oyunlarda forma giyecek işitme engelli voleybolcu, "Bütün zorlukları aşarak milli voleybolcu olmak bana gurur veriyor." ifadesini kullandı.

    DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIM
    Anne ve babası da işitme engelli olan Esra, şunları kaydetti:"Ben sonradan işitme engelli oldum. Amasya'da işitme engelliler okuluna gittim. Konuşmak ve spor yapmak istiyordum ama bana kimse yardımcı olmuyordu. Çok zor anlar yaşadım. Sonra öğretmenim Bağdegül Sevindik'e gittim, ondan yardım istedim. O da bana yardımcı oldu. Onun sayesinde voleybola başladım. Bu yüzden bana yardımcı olan öğretmenimin desteğini unutmayacağım."

    BOŞ DURMAYACAĞIZ
    Milli takıma alınmadan önce 6 yıl boyunca evde, okulda, köyde ve tatilde sürekli çalıştığını vurgulayan Esra Genç, şöyle devam etti:"Sonunda hocalarıma başarılı olduğumu kanıtladım. Beni almaya geldiler. Artık milli takımdayım. Gururluyum. Voleybol benim için aşk demek. Olimpiyat oyunları için de çok çalışacağız. Hiç boş durmayacağız. Müsabakalar bizim için çok önemli, Türkiye benim ülkem. Bu yüzden başarmak istiyoruz."

    Annesinin, kendisini evin önünde voleybol oynarken gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Esra, "Annem beni ilk kez voleybol oynarken gördüğünde, 'sen nereden biliyorsun voleybol oynamayı' diye sormuştu. Okulda öğrendiğimi söylediğimde hem şaşırdı, hem de 'sakın bırakma, devam et' diyerek beni cesaretlendirdi. Milli takıma alındığımda annem mutluluktan ağladı. Onu mutlu edebildiğim için çok gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.


    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:07
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