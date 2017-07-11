Ziraat Bankası'nda transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki sezondur İran'da forma giyen Cacic, 2014-2015'te Şahinbey Belediyespor'da oynamıştı.1990 doğumlu Vojin Cacic, gelecek sezon Türkiye liginde Ziraat Bankası forması ile mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Takımım adına elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.

Vojin Cacic'in forma giydiği takımlar şöyle:

2016-2017: Sarmayeh Bank (İran)

2015-2016: Mizan Khorasan (İran)

2014-2015: Şahinbey Belediyespor (Türkiye)

2006-2014: Budvanska Rivijera (Karadağ)