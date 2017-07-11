Ziraat Bankası'nda transfer
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, Karadağ Milli Takımı'nın köşe oyuncusu Vojin Cacic ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki sezondur İran'da forma giyen Cacic, 2014-2015'te Şahinbey Belediyespor'da oynamıştı.1990 doğumlu Vojin Cacic, gelecek sezon Türkiye liginde Ziraat Bankası forması ile mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Takımım adına elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.
Vojin Cacic'in forma giydiği takımlar şöyle:
2016-2017: Sarmayeh Bank (İran)
2015-2016: Mizan Khorasan (İran)
2014-2015: Şahinbey Belediyespor (Türkiye)
2006-2014: Budvanska Rivijera (Karadağ)
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:12
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
cenk Demba Ba'nın tavsiye ettiği yurttaşı Babacar çok daha iyi transfer olur diye düşünüyorum.
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
carsi1903 daha zamanimiz var acele etmeyelim önemli olan kadronun korunmasi.Ilk 11 den futbolcu satmayalim su mali durumda yerlerini dolduramayiz
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 9
Yorum
kartalcan Böyle sacma sey olur mu.Gelecekse en az 1 sene gelsin.Su FFP bizi zor durumda birakti.Olmadi lensi kanada alalim babel forvete gecsin
Ziraat Bankası'nda transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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