Manisa BB filesinde Seden uzattı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde genç smaçör Seden Bostancı’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Seden, "Geçen sezon kulüp olarak önemli başarıları imza attık. Bu sezon daha fazlasını yapacağımızdan eminim. Hedefimiz Sultanlar Ligi" dedi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
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''Volkan 40'ına kadar oynasın''
Toplam 7
Yorum
KrAlex Volkanın artık miladı doldu daha lige yeni yükselmiş bir takıma karşı böyle abuk subuk hatalar yapabiliyorsa bir kaleci artık bitmiştir..
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Wes kafa karıştırdı
Toplam 16
Yorum
almanci yönetim takim iyi gitmezse suclu tudor olacak deyip tudorun istedigini yapiyo, ama bilmiyoki tudorun yaninda yönetim kendinide yakacak
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Fenerbahçe, İsviçre yolcusu
Toplam 3
Yorum
sami bence takım iyi yolda 2 tane hızlı güclü forvet lazım 1 tanesi sow olabilirdi.
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