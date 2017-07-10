 Manisa BB filesinde Seden uzattı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Manisa BB filesinde Seden uzattı

    Manisa BB filesinde Seden uzattı

    Kadınlar  1'inci Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde genç smaçör Seden Bostancı’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

    Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Seden, "Geçen sezon kulüp olarak önemli başarıları imza attık. Bu sezon daha fazlasını yapacağımızdan eminim. Hedefimiz Sultanlar Ligi" dedi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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