Manisa BB filesinde Seden uzattı

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Seden, "Geçen sezon kulüp olarak önemli başarıları imza attık. Bu sezon daha fazlasını yapacağımızdan eminim. Hedefimiz Sultanlar Ligi" dedi.