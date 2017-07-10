Kadın milliler madalya istiyor

Hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak devam eden milliler, oyunlardaki ilk karşılaşmasını 20 Temmuz Perşembe günü Hasan Doğan Spor Salonu'nda Rusya ile yapacak.

Takımın tecrübeli başantrenörü Fuat Dokgöz, 20 yıldır antrenörlük yaptığını ve hedeflerinin temmuz ayının sonuna kadar mücadelenin içinde kalabilmek olduğunu söyledi.

Takıma başantrenörlük yapmaktan gurur duyduğunu belirten Dokgöz, "Olimpiyatlar için bana başantrenörlük görevi verildiğinde çok mutlu oldum. İşitme engellilerle beraber olmanın zorlukları olduğu kadar güzel yanları da var. Size inanmaları doğrultusunda sizin tamamen yanınızda oluyorlar. Bu çok güzel." dedi.



"Bayrağımız göndere çekilecektir"

Dokgöz, ilk etapta genç bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla oluşturduğumuz bu toplulukta gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Böyle bir organizasyonun ülkemizde olmasının gerçekten büyük bir yankı uyandıracağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu organizasyonun tüm maçları canlı yayınlanacak. Ülkemizi ve Samsunumuzu tanıtmak amacıyla çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah birçok branşta bayrağımız göndere çekilecektir. Samsun'daki tüm voleybolseverleri maçlarımızı izlemeye ve bizi desteklemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaptan Yeter: "Arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım"

Takımın 29 yaşındaki kaptanı Yeter Yalçın ise takım arkadaşlarını çok sevdiğini ve onlara ablalık yaptığını söyledi.Voleybolun kendisi için aşk ve tutku olduğunu vurgulayan Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarım için buradayım. İki yaşındayken geçirdiğim havale sonucu sonradan işitme engelli oldum, bu yüzden onları çok iyi anlıyorum. Çünkü onlar 2-0 geriden başlıyorlar. Ben onlara ablalık yapmak için geldim. Milli takımda olayım yada olmayayım hiç önemli değil. Onlar benim her zaman yanlarında olduğumu hissetsinler istiyorum. Olimpiyatlar için de çok çalışıyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Eksikliklerimiz çok ama bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk beşte yer almak ama neden ilk üç olmasın. Ülkemize bunu yaşatmak istiyoruz."

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:

İlayda Alkan, Çağla Kezban Ateş, Gamze Canpolat, Tuğsem Şeyma Gürbüz, Fikriye Hulur, Didem Otamış, Melike Soyugüzel, Fatma Üzüm, Yeter Yalçın, Merve Nur Yarar, Hacer Dursun, Yeşim Yelken, Pınar Kaya ve Esra Genç.