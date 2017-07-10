 Buruk samba – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Buruk samba

    Buruk samba

    Filenin Sultanları Ankara’da düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup son maçında sambacılara salonu dar etti. Son sette yaptığı basit hatayla maçı kaybeden ekibimiz grubu 3. tamamladı.

    Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından kadınlarda düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup 1. Ayak maçında Türkiye, Brezilya'ya 3-2 yenildi. Üç gün süren müsabakalar sonunda Sırbistan, 9 puanla lider oldu. Brezilya, 5 puanla ikinci, Türkiye 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    YENİ ROTA ÇİN
    Ankara'da oynanan karşılaşmaların tamamlanmasının ardından milliler, E1 Grubu maçları için Çin'e geçecek. Ay-yıldızlılar, 14-16 Temmuz tarihlerinde ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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