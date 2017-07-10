Buruk samba
Filenin Sultanları Ankara’da düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup son maçında sambacılara salonu dar etti. Son sette yaptığı basit hatayla maçı kaybeden ekibimiz grubu 3. tamamladı.
YENİ ROTA ÇİN
Ankara'da oynanan karşılaşmaların tamamlanmasının ardından milliler, E1 Grubu maçları için Çin'e geçecek. Ay-yıldızlılar, 14-16 Temmuz tarihlerinde ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Buruk samba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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