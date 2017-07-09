U17’ler yarı finalde: 3-2

U17 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-2 yenen Genç Efeler, grup ikincisi oldu ve yarı finale çıktı. 128 dakika süren Konya'daki maçın setleri; 25-19, 25-16, 26-28, 20-25 ve 22-20 sona erdi. Kosova'da düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası'nda ise Arnavutluk'u 3-2 yenerek 2'de 2 yapan kızlarımızın bugünkü rakibi Makedonya.