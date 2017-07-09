 U17’ler yarı finalde: 3-2 – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    U17’ler yarı finalde: 3-2

    U17’ler yarı finalde: 3-2
    U17 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-2 yenen Genç Efeler, grup ikincisi oldu ve yarı finale çıktı. 128 dakika süren Konya'daki maçın setleri; 25-19, 25-16, 26-28, 20-25 ve 22-20 sona erdi. Kosova'da düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası'nda ise Arnavutluk'u 3-2 yenerek 2'de 2 yapan kızlarımızın bugünkü rakibi Makedonya.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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