 Sultanlardan siftah – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Sultanlardan siftah

    Sultanlardan siftah

    Filenin Sultanları, Grand Prix grubundaki ikinci maçında Belçika’yı 3-1 yenerek ilk puanlarını aldı TVF Başkent salonunda 116 dakika süren mücadelenin setleri; 23-25, 25-20, 25-20 ve 25-16 sona erdi

    Filenin Sultanları'na Belçika morali... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Grand Prix 1. Grup 1. Ayak 2. maçında, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Organizasyonda 2. gün sonunda, Sırbistan 6 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Brezilya 3 puan ve averajla 2., Türkiye 3 puanla 3. ve Belçika sıfır puanla son sırada yer aldı. 1. Grup'ta 1. ayak maçları bugünkü karşılaşmalarla sona erecek. Turnuvada bugün 16.30'da Sırbistan-Belçika, 19.30'da ise Türkiye-Brezilya karşılaşmaları oynanacak.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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