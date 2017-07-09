Sultanlardan siftah

Filenin Sultanları, Grand Prix grubundaki ikinci maçında Belçika’yı 3-1 yenerek ilk puanlarını aldı TVF Başkent salonunda 116 dakika süren mücadelenin setleri; 23-25, 25-20, 25-20 ve 25-16 sona erdi

Filenin Sultanları'na Belçika morali... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Grand Prix 1. Grup 1. Ayak 2. maçında, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Organizasyonda 2. gün sonunda, Sırbistan 6 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Brezilya 3 puan ve averajla 2., Türkiye 3 puanla 3. ve Belçika sıfır puanla son sırada yer aldı. 1. Grup'ta 1. ayak maçları bugünkü karşılaşmalarla sona erecek. Turnuvada bugün 16.30'da Sırbistan-Belçika, 19.30'da ise Türkiye-Brezilya karşılaşmaları oynanacak.