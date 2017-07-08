Sultanlar filede kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu.

2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynadığı gruptaki ilk karşılaşmasında, Sırbistan'a 3-0 yenildi. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen setleri 19-25, 17-25 ve 15- 25'lik skorlarla kaybetti. Millilerimiz, E1 Grubu maçları için 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Macau'ya geçecek. Ay-yıldızlılarımız, E1 Grubu karşılaşmalarında sırasıyla ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.