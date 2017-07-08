 Sultanlar filede kayıp – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sultanlar filede kayıp

    Sultanlar filede kayıp

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu.

    2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynadığı gruptaki ilk karşılaşmasında, Sırbistan'a 3-0 yenildi. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen setleri 19-25, 17-25 ve 15- 25'lik skorlarla kaybetti. Millilerimiz, E1 Grubu maçları için 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Macau'ya geçecek. Ay-yıldızlılarımız, E1 Grubu karşılaşmalarında sırasıyla ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sultanlar filede kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.